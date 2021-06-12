Вчера в Киеве внедорожник сбил нескольких утят, переходивших вместе с уткой проезжую часть. Как выяснилось, это сделал автомобиль Mercedes с номерным знаком АА9669СС, зарегистрированным на бывшую украинскую гимнастку Лилию Подкопаеву. Однако она утверждает, что находится в США и кто-то подделал ее номер.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в субботу, 12 июня.

"11 июня 2021 в сети было размещено видео на котором авто, вроде с номерным знаком АА9669СС, цинично переехало маленьких утят. Номерной знак АА9669СС действительно принадлежит мне и зарегистрирован на автомобиль Lexus. Ни я, ни члены моей семьи отношения к этому инциденту не имеют. Сейчас, я и все члены моей семьи находимся в США, где мои дети заканчивают учебный год", - написала Лилия.

По ее словам, в день инцидента она находилась в тренировочном гимнастическом лагере в штате Теннесси.

"Каким образом мой номерной знак автомобиля Lexus попал к злоумышленникам и используется автомобилем Mercedes - мне непонятно. По этому поводу, я буду обращаться в Национальную полицию. Мои юристы сейчас изучают этот вопрос", - заявила спортсменка.

При этом она сообщила, что ей и ее семье начали приходить сообщения с угрозами и осуждением. В связи с этим Подкопаева заявила, что приложит все усилия, чтобы установить личность водителя Mercedess, и призвала общественность ей помочь.

Напомним, 11 июня в Киеве водитель на джипе сбил нескольких утят, которые вместе с уткой пытались перейти проезжую часть. На кадрах видно, как утка вместе с утятами переходит дорогу. Водители нескольких авто остановились, чтобы птицы смогли попасть на противоположную часть улицы. Уткам почти удалось дойти до края дороги. Однако внезапно на них наехал внедорожник.

Ранее мы писали, что в Борисполе патрульные нашли водителя, который у них на глазах сбил собаку.