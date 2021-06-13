Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №231/2021, который предусматривает развитие системы правосудия и судопроизводства до 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В документе обозначены приоритеты совершенствования законодательства о судоустройстве, статуса судей, судопроизводства и других институтов правосудия, а также внедрение неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов.

Также в документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия" - говорится в сообщении.

Одно из направлений стратегии предусматривает аудит системы местных судов. Также документ ставит задачу усилить функциональную и процессуальную способности Верховного суда.

"Кроме того, следует обеспечить необходимые ресурсы для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и стандартам в сфере безопасности", - говорится в тексте сообщения.

В частности, для отдельных категорий дел планируется ввести обязательный досудебный порядок урегулирования споров с использованием медиации и других практик, и проработать вопрос о введении института мирового судьи.

Согласно стратегии, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов (это эксперты, которые будут рекомендованы западными структурами - Ред.).

Помимо этого, стратегия предусматривает усовершенствование проверки добропорядочности судей Конституционного суда Украины (КСУ), и соблюдения ими стандартов профессиональной этики.

"Предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов", - заявили в Офисе главы государства.

Исходя из указа, Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать План действий по реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.

Кроме того, Комиссия по вопросам правовой реформы будет информировать президента о реализации положений этой Стратегии.

До этого мы писали, что Зеленский подписал закон, который отменяет запрет на штрафы по новым кредитам для граждан в АТО/ООС и запрет взысканий на залоговую недвижимость по кредитам, которые оформлены после мая 2021 года.