Украину не беспокоят предстоящие переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Принципиальная позиция Киева - не воспринимать никаких договоренностей, которые достигнуты за спиной Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24".

По его словам, формулировка никаких разговоров об Украине без Украины" является "закомплексованным бредом".

"Мир построен на том, что все друг с другом говорят. Но абсолютно железное правило, которое мы внедряем постоянно, такое: "Никаких договоренностей об Украине без Украины", - отметил Кулеба.

Кулеба считает, что это две принципиально разные концепции.

"Поэтому меня совершенно не беспокоит, о чем президент Байден будет говорить с Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей в таком формате по Украине за нашей спиной без нас. И это совершенно жесткая и принципиальная позиция", - сказал министр.

Напомним, Путин и Байден проведут встречу 16 июня на вилле Ла Гранж (villa La Grange), которая располагается на берегу Женевского озера.

Ранее сообщалось, что Зеленский полетит к Байдену через месяц после встречи президента США с Путиным.