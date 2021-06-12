Приехавший в Украину из России оппозиционер и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что через неделю отправится к родителям в Варну, Болгарию.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Я пока еще в Киеве. Наверное, еще буду какое-то время здесь и где-то через неделю планирую поехать в Варну", - заявил Гудков в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, перед этим Гудков объявил, что выехал из России в Украину. По его словам, он покинул Россию временно, но исключил возможность участвовать в выборах в Госдуму.

Как сообщалось, Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.



Гудкова отпустили 3 июня, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.

Ранее "Страна" подробно писала, чем известен оппозиционер Гудков, который бежал из России в Украину.