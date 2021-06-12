Святослав Вакарчук с супругой - стилистом Лялей Фонаревой. Фото: соцсети
Святослав Вакарчук с супругой - стилистом Лялей Фонаревой. Фото: соцсети

Экс-лидер партии "Голос" и фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук расстается со своей гражданской женой Лялей Фонаревой - спустя более чем 20 лет совместной жизни. 

"Страна" рассказывает, что известно об этом союзе и теперь уже бывшей подруге жизни певца.

Что известно о причинах расставания

Музыкант рассказал о деталях разрыва отношений на своих страницах в соцсетях, однако о причинах не распространяется. Известно только, что пара вместе прожила более 20 лет и вместе воспитывала дочь Диану. Это падчерица Святослава, дочь Фонаревой от первого брака.

"Я очень редко пишу о личном, но этот пост именно такой. Пишу его, прежде всего, для того, чтобы обезопасить свою семью, близких и друзей от лишних вопросов и неудобств.

Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом.

Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более двадцать лет, которые мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все.

Жизнь продолжается. Я надеюсь, что она подарит каждому из нас достаточно счастливых моментов.

Этим исчерпывающим постом я сообщил все, что считал достойным внимания. Из уважения к моему и Лялиному личному пространству, просил бы воздержаться всех от дополнительных вопросов и дискуссий по этому поводу. Надеюсь на ваше понимание и такт.

Все будет хорошо", - написал 46-летний музыкант в Facebook.

Cвятослав Вакарчук о своем разводе, Facebook

Как Вакарчук познакомился с Фонаревой

Пара не была официально расписана, а сам Вакарчук никогда не был женат.

Его отношения со стилисткой Фонаревой, которая младше его на 2 года, начались еще в 90-х годах. Он познакомился со своей избранницей еще в студенческие годы, когда девушка работала стилистом и была замужем за известным в столице парикмахером-стилистом Владимиром Тарасюком, с которым в 1993 году у них родилась совместная дочь Диана.

Позже Фонарева начала свою карьеру как имиджмейкер группы "Океан Эльзы" и ушла к Славе с пятилетней Дианой.

Вакарчук и стилист жена Фонарева, фото livejournal.com

Вакарчук с женой, фото livejournal.com

Святослав Вакарчук с Лялей Фонаревой

Святослав Вакарчук воспитывал девочку все эти годы как родную и держал личную жизнь подальше от прессы. Он мастерски избегал вопросов личного характера со стороны журналистов. Известно, что в 2019 году его падчерица закончила Ноттингемский университет в Британии, где учеба стоила 470 000 гривен в год

Гражданская супруга Вакарчука участвовала в концертной деятельности артиста и выезжала с группой на гастроли. Слава неоднократно называл свою любимую "Смыслом своей жизни".

Поклонники восхищались парой и писали, что это Ляля вдохновила Святослава на гениальные песни. Лучшее доказательство этому - лирические хиты "Океана Эльзы", появление в клипах сначала Фонаревой - в клипе "Холодно" (2003 год), а после и рыжеволосой дочери Дианы - в клипе "Без бою" (2005 год).

О многолетней неразлучной связи долгое время знали только самые близкие друзья. 

Святослав Вакарчук с женой Лялей Фонаревой

Пару редко можно было увидеть вместе на публике, но папарацци удавалось сделать некоторые совместные снимки влюбленных.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева, соцсети

Почему они не расписывались?

Редкий снимок, на котором Ляля и Слава выглядят как молодожены был снят на свадьбе ирландского друга вокалиста - Пола Найленда в 2013 году.

Вакарчук и Фонарева были в качестве приглашенных гостей. Некоторые СМИ использовали фотографии в качестве первоапрельской фейковой новости о свадьбе влюбленных во Львове.

А сам музыкант холодно отреагировал на слухи о свадьбе. 

"По-моему, о Ляле уже все знают. А я просто не хочу, чтоб моя личная жизнь становилась достоянием общественности. Я слишком ценю чувства, нашу внутреннюю связь, и не хочу к нам никого пускать", - говорил он.

Вакарчук с женой на свадьбе

Поклонники долго ждали официальных новостей о бракосочетании Вакарчуков, ведь после свадьбы Насти Каменских с Потапом только эта пара в шоу-бизнесе все еще соблюдала конспирацию. 

Вячеслав Вакарчук с Лялей Фонаревой

О том была ли тайная свадьба Вакарчуков на самом деле и есть ли у музыканта и его спутницы штамп в паспорте можно только догадываться. Однако на некоторых совместных фото безымянный палец Ляли все-таки украшает кольцо. 

В интервью Святослав Вакарчук акцентировал на том, что никогда не собирался выносить личную жизнь на показ и "делать всеобщим достоянием свои именины, крестины, свадьбу…". Он подчеркивал, что семейные ценности для него - то, чем он живет. И говорил, что не переносит тех, кто привык делать дешевый пиар на семье.

На вопрос о совместных детях рок-музыкант отвечал, что уже созрел для отцовства, но у него есть время позаботиться об этом. В день семьи, 8 июля, он тепло благодарил родных:

"Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем является сейчас. Спасибо, мои родные!", - писал Вакарчук у себя в Instagram в 2019 году.

Святослав Вакарчук о своей семье, фото Instagram

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.