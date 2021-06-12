Экс-лидер партии "Голос" и фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук расстается со своей гражданской женой Лялей Фонаревой - спустя более чем 20 лет совместной жизни.

"Страна" рассказывает, что известно об этом союзе и теперь уже бывшей подруге жизни певца.

Что известно о причинах расставания

Музыкант рассказал о деталях разрыва отношений на своих страницах в соцсетях, однако о причинах не распространяется. Известно только, что пара вместе прожила более 20 лет и вместе воспитывала дочь Диану. Это падчерица Святослава, дочь Фонаревой от первого брака.

"Я очень редко пишу о личном, но этот пост именно такой. Пишу его, прежде всего, для того, чтобы обезопасить свою семью, близких и друзей от лишних вопросов и неудобств.

Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом.

Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более двадцать лет, которые мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все.

Жизнь продолжается. Я надеюсь, что она подарит каждому из нас достаточно счастливых моментов.

Этим исчерпывающим постом я сообщил все, что считал достойным внимания. Из уважения к моему и Лялиному личному пространству, просил бы воздержаться всех от дополнительных вопросов и дискуссий по этому поводу. Надеюсь на ваше понимание и такт.

Все будет хорошо", - написал 46-летний музыкант в Facebook.

Как Вакарчук познакомился с Фонаревой

Пара не была официально расписана, а сам Вакарчук никогда не был женат.

Его отношения со стилисткой Фонаревой, которая младше его на 2 года, начались еще в 90-х годах. Он познакомился со своей избранницей еще в студенческие годы, когда девушка работала стилистом и была замужем за известным в столице парикмахером-стилистом Владимиром Тарасюком, с которым в 1993 году у них родилась совместная дочь Диана.

Позже Фонарева начала свою карьеру как имиджмейкер группы "Океан Эльзы" и ушла к Славе с пятилетней Дианой.

Святослав Вакарчук воспитывал девочку все эти годы как родную и держал личную жизнь подальше от прессы. Он мастерски избегал вопросов личного характера со стороны журналистов. Известно, что в 2019 году его падчерица закончила Ноттингемский университет в Британии, где учеба стоила 470 000 гривен в год.

Гражданская супруга Вакарчука участвовала в концертной деятельности артиста и выезжала с группой на гастроли. Слава неоднократно называл свою любимую "Смыслом своей жизни".

Поклонники восхищались парой и писали, что это Ляля вдохновила Святослава на гениальные песни. Лучшее доказательство этому - лирические хиты "Океана Эльзы", появление в клипах сначала Фонаревой - в клипе "Холодно" (2003 год), а после и рыжеволосой дочери Дианы - в клипе "Без бою" (2005 год).

О многолетней неразлучной связи долгое время знали только самые близкие друзья.

Пару редко можно было увидеть вместе на публике, но папарацци удавалось сделать некоторые совместные снимки влюбленных.

Почему они не расписывались?

Редкий снимок, на котором Ляля и Слава выглядят как молодожены был снят на свадьбе ирландского друга вокалиста - Пола Найленда в 2013 году.

Вакарчук и Фонарева были в качестве приглашенных гостей. Некоторые СМИ использовали фотографии в качестве первоапрельской фейковой новости о свадьбе влюбленных во Львове.

А сам музыкант холодно отреагировал на слухи о свадьбе.

"По-моему, о Ляле уже все знают. А я просто не хочу, чтоб моя личная жизнь становилась достоянием общественности. Я слишком ценю чувства, нашу внутреннюю связь, и не хочу к нам никого пускать", - говорил он.

Поклонники долго ждали официальных новостей о бракосочетании Вакарчуков, ведь после свадьбы Насти Каменских с Потапом только эта пара в шоу-бизнесе все еще соблюдала конспирацию.

О том была ли тайная свадьба Вакарчуков на самом деле и есть ли у музыканта и его спутницы штамп в паспорте можно только догадываться. Однако на некоторых совместных фото безымянный палец Ляли все-таки украшает кольцо.

В интервью Святослав Вакарчук акцентировал на том, что никогда не собирался выносить личную жизнь на показ и "делать всеобщим достоянием свои именины, крестины, свадьбу…". Он подчеркивал, что семейные ценности для него - то, чем он живет. И говорил, что не переносит тех, кто привык делать дешевый пиар на семье.

На вопрос о совместных детях рок-музыкант отвечал, что уже созрел для отцовства, но у него есть время позаботиться об этом. В день семьи, 8 июля, он тепло благодарил родных:

"Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем является сейчас. Спасибо, мои родные!", - писал Вакарчук у себя в Instagram в 2019 году.