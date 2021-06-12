Святослав Вакарчук официально заявил о расставании с женой Лялей
Украинский певец и бывший глава "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что спустя более чем 20 лет совместной жизни расходится со своей женой – Лялей Фонаревой.
Об этом он написал в Facebook.
"Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом", - сказал он.
Также Вакарчук поблагодарил возлюбленную за годы совместной жизни и поддержки.
"Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я безгранично благодарен ей за более 20 лет, что мы прошли вместе. За любовь, за мудрость и опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все", - добавил он.
В то же время певец уточнил, что "жизнь продолжается" и он надеется, что каждому из них она подарит достаточно счастливых моментом. При этом журналистов и всех остальных он попросил обойтись без "дополнительных вопросов и дискуссий по данному поводу".
Напомним, ранее "Страна" разбиралась, как получилось у Вакарчука так быстро потерять партию "Голос" и чем вообще запомнился певец в политике.
Также сообщалось, что атошник Богема из "Правого сектора" стал нардепом вместо Вакарчука.