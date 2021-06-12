После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию.

Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

По словам представителя администрации американского президента, конференция в таком формате будет "наиболее подходящей".

В свою очередь в Кремле заявили, что Владимир Путин также выйдет отдельно для общения с прессой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о планах отдельной пресс-конференции президента США Джо Байдена в Женеве после встречи с российским коллегой, видимо, это обычная практика американского лидера.

"Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США так же провёл и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном. Поэтому и нам тоже стало известно, что господин Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию. Как мы ранее заявляли, президент Путин по завершении переговоров так же выйдет отдельно на общение с прессой", - сказал Песков.

Напомним, Путин и Байден проведут встречу 16 июня на вилле Ла Гранж (villa La Grange), которая располагается на берегу Женевского озера. При этом власти Швейцарии частично закроют воздушное пространство и усилят полицию во время визита государственных лидеров.

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