В Соединенных Штатах охотник на лобстеров Майкл Пакард выжил, попав у побережья штата Массачусетс в пасть горбатого кита. Животное потом выплюнуло мужчину обратно.

Об этом сообщает Сape cod times.

"Внезапно, я почувствовал невероятно сильный толчок, следующее, что я заметил, была полная темнота… Я мог чувствовать, что двигаюсь, и что кит сжимает мускулы во рту", - сказал он.

По словам Пакарда, сначала он подумал, что его съела акула, но затем из-за отсутствия зубов понял, что находился в пасти кита. Находясь в глотке животного, рассказал мужчина, он думал о смерти и вспоминал своих детей.

Однако кит, по его словам, почувствовал дискомфорт и решил выплюнуть его. Сейчас Пакард находится в больнице. Медики диагностировали повреждения мягких тканей, но серьезных травм или переломов не обнаружили.

Мужчина выжил после того, как его пытался съесть кит. Фото: capecodtimes.com

Напомним, в австралийском штате Квинсленд огромный крокодил напугал девушку, которая рыбачила с мужем на берегу океана. Он вылез из воды и съел двух небольших пойманных ими акул.

Также "Страна" писала, что в Новой Зеландии, где застряли более 400 моряков из Украины и России, возле острова Окленд 19-летняя девушка погибла в результате нападения акулы.