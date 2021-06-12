Китайские ученые провели исследование по эволюционному происхождению SARS-CoV-2 и схожих с ним вирусов, в результате чего обнаружили четыре новых вида коронавируса.

Результаты исследования ученых из Китайской академии наук и Шаньдунского университета опубликованы в журнале Cell.

Так, специалисты изучили образцы слюны и продуктов жизнедеятельности 342 летучих мышей, которые были собраны в период с мая 2019 по ноябрь 2020-го. Всего обнаружили 24 генома коронавируса, из которых четыре похожих на SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19.

При этом один образец, обнаруженных у животных, имел отличие только в спайковом белке: он нужен вирусу для прикрепления к стенке клетки хозяина и отвечает за "оборону".

"Летучие мыши известны как отличный природный резервуар для различных патогенов, вызывающих тяжелые заболевания у людей и связанных с распространением вируса Хендра, вируса Марбург, вируса Эбола и в первую очередь коронавирусов. Помимо летучих мышей и людей, коронавирусы могут инфицировать множество домашних и диких животных, включая свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей", - резюмировали авторы.

Напомним, сотрудница Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об обратимом симптоме COVID-19. По ее словам, 18-23% заболевших сталкиваются с заложенностью ушей, которая изредка может привести к снижению слуха.