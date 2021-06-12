В течение ближайших дней в Украине продолжатся дожди, местами - град и шквалы. В воскресенье в западных областях ожидаются ливни и похолодание. В то же время на большинстве территорий страны будет до 27 градусов тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, ближайшие трое суток в Украине кратковременные дожди, грозы; днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью 13 июня в западных областях сильные ливни.

Ночью температура 8...15°, на побережье морей до 18°; днем 21...27°, в западных, завтра местами и в северных областях 15...20°.

На территории Киевской области завтра ночью местами будет небольшой дождь и гроза. Температура ночью составит 12...15°, днем около 20°.

Средняя месячная температура в июне этого года в Украине прогнозируется на уровне от 18 до 22 градусов тепла, что близко к климатической норме.

Напомним, ранее сообщалось, что циклон, который в течение недели вызывал в большинстве областей преимущественно дождливую погоду с грозами в выходные начнет терять свою силу. Некоторые регионы немного отдохнут от дождя.

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