Организаторы шествия "Бессмертный полк" в России заявили, что не будут подавать заявку на проведение мероприятия из-за коронавируса.

Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, передает "Интерфакс".

"Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет", - сказала она.

В то же время Цунаева рассказала, что организаторы не будут инициировать шествия в других российских городах, из-за чего мероприятия не состоится.

Напомним, Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении украинцев, а также сторонников Алексея Навального из РФ. Их подозревают по статье 354.1 Уголовного кодекса РФ (реабилитация нацизма) за размещение фото нацистов на сайте "Бессмертного полка".

Также "Страна" писала, что в феврале самого Навального судили за его оскорбительные высказывания в адрес 93-летнего ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко. Оппозиционеру не понравилось, что старик снялся в агитационном ролике об изменениях в Конституцию России.