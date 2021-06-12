В поезде Рахов-Киев скончался пассажир через несколько часов после того, как упал с верхней полки.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ в субботу.

"Правоохранители и Укрзализныця выясняют причины смерти пассажира поезда Рахов-Киев. По предварительной информации, пассажир около трех ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что полка, на которой лежал пассажир, имела ремни безопасности, но мужчина ими не воспользовался.

Напомним, в феврале прошлого года в поезде "Киев-Бердянск" на пенсионерку упала верхняя полка вместе с пассажиром. Женщина возвращалась домой в город Пологи Запорожской области ночным поездом "Киев - Бердянск". Полка с находящимся на ней мужчиной ударила женщину по спине, в результате чего она получила перелом грудного позвоночника, протрузию и гематомы.

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