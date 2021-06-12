Германия открыла границы для украинцев. Карантин по прилету отменен
Власти Германии исключили Украину из списка стран и территорий, которые признаны зонами риска заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Института имени Роберта Коха.
Так, из зоны риска также вышли:
- США,
- Австрия,
- Швейцария,
- Армения,
- Азербайджан,
- Сербия,
- Кипр,
- Греция - регионы Афона, Северного Эгейского моря, Восточной Македонии и Фракии, Пелопоннес,
- Канада,
- Косово,
- Хорватия, за исключением округов Медимурье и Вараждин,
- Ливан,
- Молдова,
- Черногория,
- Северная Македония,
- Норвегия,
- Португалия - автономный регион Мадейра.
Классификация вступает в силу с 13 июня. С этого дня люди, приезжающие в Германию, не должны проходить карантин.
Однако путешественники, которые прилетают на самолете, должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, доказательство вакцинации или наличие антител.
Напомним, по состоянию на утро субботы, 12 июня, в Украине подтвердились 1 274 новых случая заражения коронавирусом.
"Страна" также писала, что сотрудница Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об обратимом симптоме COVID-19. По ее словам, 18-23% заболевших сталкиваются с заложенностью ушей, которая изредка может привести к снижению слуха.