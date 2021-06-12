Власти Германии исключили Украину из списка стран и территорий, которые признаны зонами риска заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Института имени Роберта Коха.

Так, из зоны риска также вышли:

США,

Австрия,

Швейцария,

Армения,

Азербайджан,

Сербия,

Кипр,

Греция - регионы Афона, Северного Эгейского моря, Восточной Македонии и Фракии, Пелопоннес,

Канада,

Косово,

Хорватия, за исключением округов Медимурье и Вараждин,

Ливан,

Молдова,

Черногория,

Северная Македония,

Норвегия,

Португалия - автономный регион Мадейра.

Классификация вступает в силу с 13 июня. С этого дня люди, приезжающие в Германию, не должны проходить карантин.

Однако путешественники, которые прилетают на самолете, должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, доказательство вакцинации или наличие антител.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 12 июня, в Украине подтвердились 1 274 новых случая заражения коронавирусом.

"Страна" также писала, что сотрудница Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об обратимом симптоме COVID-19. По ее словам, 18-23% заболевших сталкиваются с заложенностью ушей, которая изредка может привести к снижению слуха.