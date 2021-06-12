Германия исключила Украину из списка стран с риском заражения COVID-19. Фото: Страна

Власти Германии исключили Украину из списка стран и территорий, которые признаны зонами риска заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Института имени Роберта Коха.

Так, из зоны риска также вышли:

  • США,
  • Австрия,
  • Швейцария,
  • Армения,
  • Азербайджан,
  • Сербия,
  • Кипр,
  • Греция - регионы Афона, Северного Эгейского моря, Восточной Македонии и Фракии, Пелопоннес,
  • Канада,
  • Косово,
  • Хорватия, за исключением округов Медимурье и Вараждин,
  • Ливан,
  • Молдова,
  • Черногория,
  • Северная Македония,
  • Норвегия,
  • Португалия - автономный регион Мадейра.

Классификация вступает в силу с 13 июня. С этого дня люди, приезжающие в Германию, не должны проходить карантин.

Однако путешественники, которые прилетают на самолете, должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, доказательство вакцинации или наличие антител.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 12 июня, в Украине подтвердились 1 274 новых случая заражения коронавирусом.

"Страна" также писала, что сотрудница Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об обратимом симптоме COVID-19. По ее словам, 18-23% заболевших сталкиваются с заложенностью ушей, которая изредка может привести к снижению слуха.   

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