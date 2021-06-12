Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник нашел подозрительное совпадение в том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удовлетворил российскую жалобу по новой форме сборной Украины сразу после заключения спонсорского соглашения с российским "Газпромом".

Об этом он заявил в интервью газете Bild.

Как пишет издание, главой Российского футбольного союза является Александр Дюков, председатель правления государственной нефтяной компании "Газпром нефть", дочернего предприятия спонсора чемпионата Европы "Газпром". В апреле менеджер "Газпрома" был избран членом исполкома УЕФА.

По мнению Мельника, это не случайно.

"Тот факт, что УЕФА удовлетворяет жалобу России на нашу футболку на чемпионате Европы всего через несколько дней после подписания спонсорского соглашения между Европейской футбольной ассоциацией и российской государственной компанией "Газпром", является более чем подозрительным", - отметил Мельник.

Президент Путин, считает посол, "с "Газпромом" снова использует инструмент гибридной войны, чтобы разделить Европу".

"Газпром" выступает в роли спонсора УЕФА с 2012 года. В мае российская компания подлила контакт до 2024 года.

Напомним, перед Евро-2020 УЕФА утвердил новую форму сборной Украины к Евро-2020 с лозунгом "Героям слава!". Однако через три дня потребовал убрать его с одежды, посчитав политическим и имеющим милитаристское значение.

После этого президент Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко заявил, что достиг с УЕФА компромисса по "Героям слава!" на форме украинской сборной.