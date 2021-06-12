Украинским военным, который погиб накануне на Донбассе, оказался Владимир Белов из Мукачево в Закарпатской области.

Об этом сообщили волонтеры Закарпатья в Facebook.

Как сообщается, мужчина погиб в зоне ответственности 128 бригады.

"Наш защитник Белов Владимир, 1984 года рождения, мукачевец, получил ранение несовместимое с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

В среду, 9 июня, исполняя служебные обязанности в зоне проведения операции объединенных сил, погибла лейтенант Карина Шемчук из Закарпатья. Ей было 22 года.

В конце марта четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы. Как заявила украинская сторона в Трёхсторонней контактной группе, это произошло из-за минометного обстрела противника.