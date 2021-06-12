В субботу, 12 июня, на Южном мосту в Киеве произошла масштабная авария, в ходе которой столкнулись шесть автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, из-за аварии движение на мосту осложнено в направлении на правобережье города.

"На Южном мосту ДТП с участием шести автомобилей. Движение затруднено на проспекте Николая Бажана в направлении правого берега", - говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате аварии.

ДТП на Южном мосту в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol

Напомним, в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошла авария с двумя автомобилями, в результате чего нескольких человек пришлось госпитализировать. Позже журналистам удалось выяснить, что госпитализировали двух человек – женщину 1953 года рождения и мужчину 1977 года рождения. Медики диагностировали у них нетяжелые травмы.

Также мы сообщали, что в Святошинском районе Киева водитель внедорожника "Audi" влетел в стоящий грузовик с трубами. Крышу автомобиля от удара разорвало, а переднюю часть разбило. Водитель авто находится в больнице в тяжелом состоянии.

До этого "Страна" писала, что в Киеве полиция отыскала байкера, который потерял своего пассажира и бросил его травмированного прямо посреди дороги. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.