Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет запрет на штрафы по новым кредитам для граждан в АТО/ООС и запрет взысканий на залоговую недвижимость по кредитам, которые оформлены после мая 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Как сообщается, глава страны подписал закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг" № 1451-их, который Верховная Рада приняла 19 мая.

Документ отменяет запрет на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года граждане Украине, проживающие на территории проведения антитеррористической операции (кроме отдельно определенных населенных пунктов).

Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которые после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшение размера процентов и штрафов.

В ОП добавили, что украинцы, проживающие в зоне проведения АТО/ООС и имеющие задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности.

Кроме того, отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые оформлены после мая 2021 под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположенной в зоне проведения АТО/ООС.

В то же время останется в действии запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но одновременно упростит доступ гражданам, которые владеют недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в частности государственным программам "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, 20 мая Рада отменила мораторий на начисление штрафов и пени по кредитам, выданным в зоне АТО/ООС

Также писали, что украинцам массово отказывают в реструктуризации валютных кредитов по новому закону.