В пятницу вечером, 11 июня, в Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии-2021.

Об этом говорится на сайте премии.

Так, победителем в номинации "Служение обществу" стала газета The New York Times. Она получила премию за материалы о пандемии коронавируса.

Кроме того, один из авторов издания Уэсли Моррис стал лауреатом премии в номинации "Критика" за статьи, посвященные расовому неравенству.

В номинации "новостная журналистика" победила газета Star Tribune из Миннеаполиса. Именно там в мае прошлого года погиб Джордж Флойд и зародилось движение BLM.

Лауреатами в номинации "журналистские расследования" стали: Мэтт Рошело, Вернал Коулман, Лаура Кримальди, Эван Аллен и Брендан Маккарти из Boston Globe.

А вот флоридская газета The Tampa Bay Times одержала премию за освещение местных новостей. Она публиковала материалы, посвященные злоупотреблению полиции в округе Паско.

Портал BuzzFeed получил премию за серию материалов, которые были посвящены политике властей Китая в отношении уйгуров.

А вот Reuters и The Atlantic получили награды в категории "Разъяснительные репортажи" за исследования о вердиктах федерального суда США о коронавирусе.

Лучшей художественной книгой стал роман "Ночной сторож" Луизы Эрдрих. Она посвящена борьбе выселяемых со своих земель американских индейцев в 1950-х.

В номинации "Лучшая документальная" книга победу одержал Дэвид Цуккино за произведение "Ложь Вилминтона", посвященное истории движения превосходства белой расы в США в конце XIX-начале XX веков.

Напомним, Трамп во времена своего президентства потребовал, что журналистов The New York Times, которые получили Пулитцеровскую премию нужно лишить престижной награды якобы за "фейки о сговоре с Россией".