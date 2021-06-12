В Житомирской области в доме 37-летней жительницы одного из сел нашли мертвого новорожденного ребенка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, накануне у женщины произошло кровотечение – и она вызвала семейного врача, который позвонил в скорую. Медики немедленно забрали больную в районную больницу, где она работает специалистом по статистике.

При этом пациентка не признавалась, куда она спрятала ребенка, поэтому врачам пришлось просить о помощи правоохранителей. Младенца обнаружили замотанным в одеяло в подсобном помещении.

Как считают эксперты, по предварительным данным, ребенок родился живым, но затем внезапно умер.

По словам соседей роженицы, они даже не догадывались о ее беременности, впрочем, как и родственники. О самой семье жители села отзываются хорошо: родители алкоголем не злоупотребляют и воспитывают троих детей в возрасте 4, 8 и 12 лет. Это подтвердили и в службе по делам детей.

В случае доказательства вины матери службы будут принимать решения в рамках действующего законодательства, но специалисты обещают, что дети останутся на попечении членов семьи.

Самой женщине сейчас лучше, однако она до сих пор находится под наблюдением врачей в медучреждении. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства смерти ребенка и роль матери в произошедшем.

Напомним, ранее мы писали, что под Харьковом женщина выбросила младенца в туалет на вокзале, но он выжил.

Также сообщалось, что под Херсоном в уличном туалете нашли тело мертвого младенца.