Вашингтон выделит Киеву еще $150 млн, которые будут направлены на укрепление безопасности страны.

Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

Там заявили, что деньги пойдут на "сохранение территориальной целостности" Украины, "защиту ее границ и улучшение взаимодействия с НАТО". В пакет помощи включает в себя поставки противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с БПЛА и средства для медицинской эвакуации раненых.

"Пентагон призывает Украину продолжать проводить реформы,… принять стратегию оборонной промышленности, которая поддержит потребности ВС Украины, повысит ее экономическую конкурентоспособность и улучшит корпоративное управление, ввести меры контроля за иностранными инвестициями, повысить эффективность и прозрачность оборонных закупок",— говорится в пресс-релизе.

Также там добавили, что с 2014 года США выделили Украине уже более $2,5 млрд и продолжает укреплять стратегическое партнерство с Украиной в сфере обороны.

Напомним, 7 июня лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о передаче Украине 900 тыс. доз вакцины от коронавируса. Президенты также затронули стратегическое партнерство "в поддержку плана президента Украины по борьбе с коррупцией и реализацию программы реформ". Офис президента Украины по итогам разговора заявил, что президент США пообещал Украине "максимальные гарантии ее безопасности".

Отметим, что это уже второй пакет помощи с марта, когда США выделили Украине $125 млн.