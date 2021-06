Президент России Владимир Путин сравнил двух последних американских лидеров – Джо Байдена и Дональда Трампа.

Об этом он рассказал в интервью американскому NBC.

Так, Байден "радикально отличается от Трампа", поскольку всю свою жизнь провел в политике.

"Это другой тип человека, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, некоторые недостатки, но не будет никаких импульсивных движений от имени действующего президента США", - сказал он.

В то же время Трампа Путин назвал харизматичным и ярким человеком.

WATCH: In an exclusive interview, @KeirSimmons presses Russian President Vladimir Putin on accusations that he has ordered assassinations of his adversaries. Putin responds to President Biden calling him a “killer.”



MORE: https://t.co/aSBxHuApNG pic.twitter.com/dOVacOSQE4