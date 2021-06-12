Королева Великобритании Елизавета II провела вечерний прием для лидеров стран "Большой семерки", саммит которой проходил в королевстве накануне.

Фотографии приема опубликованы в официальном твиттер-канале королевской семьи.

Вечерняя встреча прошла в оранжерее Eden Project, которую называют единственным в мире "дождевым лесом в помещении". Кроме королевы на вечернем приеме были принц Чарльз с женой Камиллой и принц Уильям с супругой Кейт.

Британская монархиня общалась с высокопоставленными гостями на лужайке и угощала их большим тортом. Также Елизавета сделала общее фото с лидерами G7.

Напомним, в саммите "Большой семерки", который открылся 11 июня в английском графстве Корнуолл, принимают участие лидеры США, Великобритании, Канады, Японии, Франции, Германии и Италии.

Также к участию в саммите пригласили присоединиться лидеров Индии, Южной Кореи, Австралии, Южной Африки и других стран.

Британия в этом году председательствует в G7, поэтому саммит проходит на ее территории. Отметим, что это первая встреча глав государств с начала пандемии. Первым в Британию прибыл Джо Байден.

Предыдущий саммит прошел в 2019 году во французском Биаррице. Темой встречи G7 была борьба с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин. Тему выбрал французский президент Эммануэль Макрон, поскольку Франция выступила организатором саммита и председательствовала на нем.