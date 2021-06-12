По состоянию на утро субботы, 12 июня, в Украине подтвердились 1 274 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"12 июня 2021 в Украине зафиксировано 1274 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 40 детей и 53 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 709 человек; летальных случаев - 69; выздоровели - 4905 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что за сутки были вакцинированы 35 680 человек. А завершили процесс иммунизации 26 382 человека.

Напомним, днем ранее в Украине подтвердились 1 603 новых случая заражения коронавирусом. Это на 183 человека меньше, чем было сутками ранее. Умерли за день 70 украинцев.

"Страна" также писала, что сотрудница Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об обратимом симптоме COVID-19. По ее словам, 18-23% заболевших сталкиваются с заложенностью ушей, которая изредка может привести к снижению слуха.

Также некоторые пациенты с коронавирусом жалуются на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.