Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 9 июня, одобрил направление 6 млн долларов со счетов Украины в Международном валютном фонде, который ожидает от Украины большего прогресса в реформах, на списание долга Судана перед фондом.

Решение необычное, потому как в октябре 2018 года посол Судана в России Надир Юсуф Бабикер заявил, что крымский референдум соответствует международному праву, и его результаты следует признавать.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 612 от 9 июня.

В свою очередь, Кабмин одобрил проект письма к МВФ о предоставлении финансовой помощи Судану для реструктуризации его долгов перед фондом.

В пояснительной записке к документу отмечается, что распоряжение разработало Министерство финансов с целью участия Украины в инициативе для бедных стран-должников МВФ по предоставлению финансовой помощи Судану путем погашения его долгов перед фондом за счет части средств, принадлежащих Украине и аккумулированных на специальных счетах МВФ – специальном страховом счете и административном счете отсроченных сборов.

Отметим, что на сегодня на этих счетах Украины в МВФ находится около 24 млн долларов. Источником накопления средств на этих счетах является отчисление процентов за пользование финансами фонда. Поддержка Украиной инициативы МВФ по списанию долгу Судану означает списание в пропорциональном отношении к размеру квоты Украины в МВФ около 6 млн долларов.

Однако Министерство иностранных дел не поддержало такую инициативу из соображений политического характера.

Оставшиеся деньги на счетах Украины в фонде будут в дальнейшем использованы для погашения процентов по кредитам МВФ. Инициатива МВФ по Судану является аналогичной реализованным в 2008 году к Либерии и в 2020 году к Сомали.

Также в пояснительной записке говорится, что предоставление Украиной согласия на использование части средств с резервов в МВФ на помощь Судану позволит усилить международный имидж Украины как надежного делового партнера.

Ранее "Страна" сообщала, что российский боевой фрегат впервые в истории зашел в порт Судана. По информации флота, нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе.

Позже стало известно, что Судан приостановил соглашение о создании российской военной базы на своей территории.