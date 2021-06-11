Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что официальные представители Украины и РФ пытаются согласовать повестку встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако место встречи президентов пока не обсуждается.

Об этом глава МИД сообщил 11 июня в эфире телеканала "Украина-24".

"Место встречи президента Путина и Зеленского не обсуждается. Есть определенные контакты и попытки согласовать повестку дня, но до географии еще не дошли", - сказал чиновник.

По мнению главы МИД Украины, организовать встречу двух лидеров будет "чрезвычайно сложно".

"Но если мы увидим, что на этой встрече мы действительно сможем решить вопросы, необходимые для прекращения войны в Украине, российской агрессии против Украины и возобновления нашей территориальной целостности, мы, безусловно, не пожалеем никаких сил для того, чтобы такая встреча состоялась", - подчеркнул Кулеба.

Также он добавил, что не стоит бояться встречи президентов Зеленского и Путина.

"Мы же все понимаем, что вопрос мира в Украине надо решать с Путиным лично. Вопрос - в каком формате. Президент Украины уже неоднократно доказал, что он очень четко защищает украинские "красные линии" и принципиальные важные для нас вопросы, потому я лично готов организовывать встречу президента Путина и президента Зеленского, потому что я знаю, что мы из этой встречи выйдем или с победами, или, как минимум, без поражений", - пояснил Кулеба.

Слова Кулебы прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Канал предположил такую логистику: сначала Байден встречается с Путиным, обсуждают Украину, о чем-то договариваются. Затем американцы прорабатывают вопрос с Украиной, Байден встречается с Зеленским.

И если по итогу встречи появится понимание каких-то решений, то тогда уже (и только при таком условии) будет встреча Путина и Зеленского.

Как писала "Страна", в своем видеообращении 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.

В ответ на это глава Кремля сказал, что ждет президента Украины в Москве в любое время.