В Великобритании у офицера полиции, который поддерживал охрану на саммите G7, оказался положительный тест на Covid-19.

Об этом сообщает BBC в пятницу, 11 июня.

В правоохранительных органах Британии рассказали, что офицер сдал тест на Covid-19 утром 11 июня. Результат оказался положительным, поэтому полицейского и его коллег, которые с ним недавно контактировали, отправили на самоизоляцию.

В данный момент инфицированный офицер находится на судне, которое арендовали для размещения правоохранителей, работающих на саммите G7.

"Всего более 5 000 офицеров полиции и 1 500 военных помогают обеспечивать безопасность на саммите лидеров стран G7 в Великобритании", - добавили в материале.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня в Британии стартовал саммит "Большой семерки". В нем в качестве гостей поучаствуют также Австралия, Индия, Южная Корея и ЮАР. Переговоры в графстве Корнуолл на юго-западе Англии (на курорте Карбас-Бей - Ред.) продлятся до 13 июня.

Также напомним, что предыдущий саммит прошел в 2019 году во французском Биаррице. Темой встречи G7 была борьба с глобальным неравенством в мире и дискриминацией женщин. Тему выбрал французский президент Эммануэль Макрон, поскольку Франция выступила организатором саммита и председательствовала на нем.