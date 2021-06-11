В России появилась новая схема телефонного мошенничества. Ее организаторы вымогают деньги с привлечением мнимых участковых и угрожая убийством родственников.

О схеме рассказал РИА Новости житель Москвы, ставший жертвой аферистов.

По словам москвича, ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился участковым и рассказал, что в районе якобы орудует ОПГ, вымогая деньги и угрожая расправами. "Участковый" отдельно акцентировал внимание на том, что "были летальные случаи", а также оставил свой контактный номер на случай подобных угроз.

Через несколько дней раздался новый звонок: некий мужчина потребовал перевести деньги по названным реквизитам, сказав, что за жертвой следят уже два месяца. В противном случае вымогатель пообещал зарезать или перестрелять собеседника и всех его родных. Расправа также ожидала жертву в случае, если он кому-нибудь сообщит о звонке, сказал грозный голос на другом конце провода.

Москвич позвонил "участковому", тот спросил, где находится жертва, и мужчина назвал адрес. "Участковый" посоветовал перечислить средства вымогателям, объяснив, что будет проводиться спецоперация и преступников возьмут с поличным. Также он потребовал "ради секретности" никому об этом не рассказывать.

Еще через несколько минут перезвонил вымогатель и сказал, что если ему немедленно не перечислят деньги, то преступники приедут к потерпевшему домой. Тот, испугавшись, перечислил 50 тысяч рублей, однако преступнику этого оказалось мало и он потребовал заложить автомобиль. Случайный звонок одного из родственников потерпевшего остановил его в тот момент, когда он уже ехал за деньгами под залог авто.

В этот же день потерпевший написал заявление в полицию. Правоохранители сообщили ему, что участковый с такими именем и фамилией действительно есть, но он никому в эти дни не звонил и вообще не работал.

Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, полицейский советуют следующее:

сразу вешать трубку и не общаться с якобы сотрудниками органов - любая беседа с правоохранителями должна быть очной;

не торопиться с решениями, пусть на другом конце трубки и будут просить что-то срочно предпринять;

после любой попытки выманить деньги обращаться в реальную полицию.

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