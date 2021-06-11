Центральная избирательная комиссия на заседании 11 июня отказалась регистрировать инициативную группу партии "Батькивщина", которая намеревалась организовать референдум за отмену рынка земли. Отказ ЦИК мотивировала нарушениями и тем, что одна подобная инициативная группа уже зарегистрирована.

Заседание комиссии транслировалось на ее Ютуб-канале.

22 мая при поддержке "Батькивщины" была собрана инициативная группа для организации референдума по земле. В нее вошли 17 тысяч представителей фермерских и аграрных ассоциаций. Группа предлагала вынести на референдум вопрос: "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения кому-либо, кроме государства Украина?"

После обсуждения в присутствии депутатов "Батькивщины", в том числе Юлии Тимошенко, ЦИК решила отказать в регистрации группы, поддерживаемой партией.

Докладчик со стороны ЦИК мотивировал решение тем, что при образовании инициативной группы на собрании 22 мая были допущены многочисленные нарушения. В частности, участники собрания ставили подписи под несколькими фамилиями, а в списке якобы были умершие люди.

Кроме того, 14 мая ЦИК уже зарегистрировала инициативную группу, которая собирает подписи для проведения аналогичного референдума о рынке земли, но с несколько иной формулировкой: "Поддерживаете ли вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?"

Таким образом, пришли к выводу в ЦИК, вопрос обеих инициативных групп совпадают по содержанию и сути. А поскольку одна группа уже зарегистрирована и собирает подписи, организация еще одного похожего референдума была бы нарушением профильного закона.

Отметим, что по подобной схеме власти могут заблокировать создание инициативных групп по любой теме референдума, который не нравится власти. Достаточно будет до того зарегистрировать инициативную группу с аналогичным вопросом.

Это делают фактически бессмысленным сам закон, так как любая не поддержанная властями инициатива будет заблокирована.

Ранее "Страна" сообщала, что на днях ЦИК зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом.

Также мы писали о намерении Владимира Зеленского вынести законопроект об олигархах на референдум, если его не примет Верховная Рада.