В городе Изюм Харьковской области мощнейший ливень, который смыл асфальт и полностью разрушил дорогу, также подтопил 3 частных дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в этом регионе в пятницу, 11 июня.

В частности, местные коммунальщики обратились в ГСЧС за помощью в ликвидации последствий дождя, который подтопил 3 частных дома на ул. Муравская.

В ГСЧС рассказали, что когда спасатели приехали на место, там уже работали 3 дежурные бригады Изюмского водоканала и 3 единицы техники.

"На одном из дворов спасатели установили мотопомпу для откачки воды из него. С помощью автоцистерны они откачали воду также и из гаража на этом дворе", - добавили в пресс-центре ГСЧС.

За все время работы пожарной техники из частного дома было отведено более 5 тыс. кубометров воды. Спасательная операция длилась более 7,5 часов.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что ночной ливень в Мариуполе затопил жилые многоэтажки и смыл огороды. Помимо этого, из-за потопа погибли птицы. Жители частного сектора попросили помощи спасателей.

Также напомним, что Херсон и Харьков затопило после сильных ливней. Во многих районах Херсона после сильного ливня образовались огромные лужи, улицы затопило, ливневая канализация не справляется с количеством воды.