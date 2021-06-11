Американский ракетный эсминец Laboon, о выдвижении которого в сторону Черного моря сообщалось накануне, вошел в акваторию этого водоема.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на турецкие информационные порталы.

Ранее шестой оперативный флот США заявил, что корабль типа Arleigh Burke начал переход из Средиземного в Черное море для выполнения операций по обеспечению безопасности на море.

Корабли этого класса имеют на вооружении до 56 крылатых ракет "Томагавк" и "Гарпун" с дальностью действия 1,6 тысяч километров, а также противоракеты SM-3.

По данным Королевского военно-морского флота Великобритании, в Черное море также направляются британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Балтийском море стартовали учения блока НАТО с участием десятков кораблей и самолетов. Они продлятся до 18 июня.

Мы также сообщали, что в апреле в Черное море зашли несколько военных кораблей США: USS Roosevelt и USS Donald Cook из Шестого флота.