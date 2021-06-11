Президента США Джо Байдена ко встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, которая может пройти в Женеве на вилле XVIII века, готовил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступающий за возвращение к сдерживанию Москвы, как при холодной войне.

Об этом сообщает американский еженедельный журнал Time в пятницу, 11 июня.

"Хотя Байден планирует жестко говорить в Женеве, его цель - ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость для обеих сторон, обуздав авантюризм Путина.

По словам трех высокопоставленных чиновников администрации, большая часть подготовки Байдена происходила во время его ежедневного брифинга разведки. Ведущей фигурой там был директор ЦРУ Уильям Бернс, бывший посол США в Москве, который работал на госсекретаря Джеймса Бейкера во время распада Советского Союза", - говорится в материале.

В частности, Бернс и другие выступают за возвращение к сдерживанию действий Москвы в условиях холодной войны.

Отметим, что статья в американском журнале сопровождается стилизованной под обложку картинкой Байдена в солнечных очках, где отражается Путин.

Фото: twitter.com/TIME

Ранее "Страна" сообщала, что пресс-секретарь Белого дома Псаки рассказала о тактике президента США на переговорах с Путиным. По ее словам, Джо Байден будет прямолинеен на переговорах.

Также напомним, что Путин и Байден проведут встречу 16 июня на вилле Ла Гранж (villa La Grange), которая располагается на берегу Женевского озера. При этом власти Швейцарии частично закроют воздушное пространство и усилят полицию во время визита государственных лидеров.