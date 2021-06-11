Умер лауреат Нобелевской премии по химии, чьим именем названы реакции с цинком, алюминием и цирконием
На 86 году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год Эйити Нэгиси, который является автором сотен публикаций.
Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на администрацию Университета Пэрдью в американском штате Индиана, где работал японский ученый.
В частности, Нэгиси был профессором химического факультета с 1979 года. Он является автором более 400 публикаций, был удостоен множества наград, в том числе премии химического общества Японии и орденом культуры Японии.
Отметим, что в 1972 году Нэгиси начал исследования металлорганических реакций, катализируемых переходными металлами. В течение 1976-1978 годов он опубликовал около десяти работ, описывающих реакции кросс-сочетания с участием различных металлорганических веществ, содержащих магний, цинк, бор, алюминий, стронций и цирконий, катализируемых палладием или никелем. Сегодня реакции, которые содержат цинк, алюминий или цирконий, называются реакциями Негиси. За эти открытия ученый был награжден Нобелевской премией по химии в 2010 году.
Ранее "Страна" сообщала, что умер Нобелевский лауреат, благодаря которому в мире запретили вещества разрушающие озоновый слой. Он изучал озоновые дыры в атмосфере, а его исследования послужили основанием для всемирного запрета на озоноразрушающие вещества.
Также напомним, что умер лауреат Нобелевской премии мира, который завершил конфликт в Северной Ирландии. Джон Хьюм прославился на весь мир своим активным участием в подписании Белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии.