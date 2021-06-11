На 86 году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год Эйити Нэгиси, который является автором сотен публикаций.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на администрацию Университета Пэрдью в американском штате Индиана, где работал японский ученый.

В частности, Нэгиси был профессором химического факультета с 1979 года. Он является автором более 400 публикаций, был удостоен множества наград, в том числе премии химического общества Японии и орденом культуры Японии.

Отметим, что в 1972 году Нэгиси начал исследования металлорганических реакций, катализируемых переходными металлами. В течение 1976-1978 годов он опубликовал около десяти работ, описывающих реакции кросс-сочетания с участием различных металлорганических веществ, содержащих магний, цинк, бор, алюминий, стронций и цирконий, катализируемых палладием или никелем. Сегодня реакции, которые содержат цинк, алюминий или цирконий, называются реакциями Негиси. За эти открытия ученый был награжден Нобелевской премией по химии в 2010 году.

Ранее "Страна" сообщала, что умер Нобелевский лауреат, благодаря которому в мире запретили вещества разрушающие озоновый слой. Он изучал озоновые дыры в атмосфере, а его исследования послужили основанием для всемирного запрета на озоноразрушающие вещества.

Также напомним, что умер лауреат Нобелевской премии мира, который завершил конфликт в Северной Ирландии. Джон Хьюм прославился на весь мир своим активным участием в подписании Белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии.