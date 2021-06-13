Врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг миф об опасности "черной плесени" и рассказал, как можно заразиться мукормикозом - заболеванием, которое оно вызывает.

Видео он опубликовал в Инстаграме.

По его словам, человек может заразиться только при определенном сочетании разных факторов, среди которых нарушение работы иммунной системы, сахарный диабет второго типа, неправильное лечение стероидами, высокое содержание железа в крови.

Евгений Комаровский опроверг слух о том, что мукормикоз стремительно распространяется по миру. По его словам, избежать заражения мукормикозом несложно - достаточно следить за состоянием здоровья, чтобы не допускать перечисленных состояний, а также не контактировать напрямую с почвой. По словам доктора, при работе с землей необходимо пользоваться средствами защиты: костюмами, респираторами и перчатками. Доктор также объяснил, что количество заразившихся в Индии выросло на фоне коронавирусной инфекции и дефицита белка и избытка железа у жителей страны.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, для кого опасна постковидная черная плесень.

Также сообщалось, что "черная плесень" дошла до Египта. "Страна" разбиралась, опасна ли новая болезнь для туристов и попадет ли она в Украину.