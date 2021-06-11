Стало известно, когда может состояться встреча президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне. На нее глава Белого дома пригласил Зеленского во время телефонного разговора 7 июня.

Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, встреча планируется на конец июля, пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

"Обсуждается дата в конце июля. Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом Байденом, но и ряд других мероприятий", - сказал министр.

То есть президенты увидятся более чем через месяц после встречи Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, Путин с Байденом пообщаются в Женеве уже совсем скоро - 16 июня.

Ранее "Страна" писала, что 15 июля американский президент Джо Байден проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Получается, политики пообщаются до приезда в Вашингтон Владимира Зеленского.

По данным СМИ, Меркель планирует визит в Вашингтон для урегулирования споров по поводу "Северного потока - 2". Чиновники в Германии уже предложили несколько способов урегулирования споров, которые лягут в основу переговоров между Байденом и Меркель.