Сегодня, 11 июня, в Запорожской области 28-летний мужчина перепутал бензин с алкоголем, выпил и, ничего не заметив, пошел курить.

Об этом сообщает пресс-служба областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"В селе Приморское Васильевского района мужчина 28 лет получил ожоги. На месте происшествия работала 1 фельдшерская бригада. Пострадавшего с термическими ожогами I-II степени грудной клетки, живота, верхних конечностей 40% госпитализировали в больницу в г. Запорожье", - заявили в пресс-центре.

Согласно данным местного издания 061.ua, мужчина пришел к своему знакомому, с которым несколько дней выпивал. Там в доме он нашел бутылку с какой-то жидкостью, сделал несколько глотков и вышел на улицу, чтобы покурить.

Однако позже выяснилось, что в бутылке был бензин. Однако человек был очень пьян и не заметил. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в отделение реанимации.

В данный момент правоохранители зарегистрировали информацию о событии, проводится проверка.

Скриншот: facebook.com/AMBULANCEZP

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