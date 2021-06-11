После заявления президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко о компромиссе с УЕФА, который якобы разрешил сохранить на форме сборной лозунг "Героям слава!", на эту тему высказались в самой организации. Союз европейских футбольных ассоциаций попросил УАФ прикрывать слоган "Героям слава!" на футболках игроков.

Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе УЕФА.

В союзе добавили, что выполнение требования будет проверять делегат УЕФА перед каждым матчем чемпионата Европы.



"После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

Это вносит некоторую ясность в путанное объяснение главы УАФ Павелко, из которого выходило, что фраза "Героям слава" якобы остается на футболках.

Теперь понятно, что нет. Она будет заклеена большой эмблемой Украинской федерации футбола с надписью "Слава Украине".

Напомним, ранее УЕФА потребовал убрать слоган с одежды, посчитав политически окрашенным и имеющим милитаристское значение.

После этого Павелко вылетел в Рим, чтобы переубедить европейских спортивных чиновников.