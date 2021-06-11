Китайские ученые нашли у летучих мышей несколько новых коронавирусов. Один из них генетически похож на SARS-CoV-2, который провоцирует болезнь COVID-19.

О результатах наблюдений исследователей сообщает CNN.Большинство образцов для исследования были отобраны в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года у мышей из рода подковоносов в пещере, что в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Образцы собирали Вейфэн Ши из Университета Шаньдуна и его коллеги.

"В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2", - говорится в отчете исследователей.

Один из новых коронавирусов генетически очень похож на вирус SARS-CoV-2 - за исключением отличий в шипованном белке - шишковидной структуре, которую вирус использует при прикреплении к клеткам.

Это говорит о том, что тесно связанные с SARS-CoV-2 вирусы продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах могут встречаться с относительно высокой частотой.

Приступая к исследованию. его авторы ставили цель выяснить, откуда взялся SARS-CoV-2.

"Летучие мыши являются хорошо известными резервуарными хозяевами для различных вирусов, вызывающих тяжелые заболевания у людей и связанных с распространением вируса Хендра, вируса Марбург, вируса Эбола и, в первую очередь, коронавирусов. Помимо летучих мышей и людей, коронавирусы могут инфицировать широкий спектр домашних и диких животных, включая свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей. Наше исследование подчеркивает замечательное разнообразие коронавирусов летучих мышей", - сделали вывод ученые.

Ранее "Страна" сообщала, что коронавирусная инфекция может привести к развитию у инфицированных синдрома Гийена - Барре. Он проявляется в онемении ступней и кистей рук, мышечной слабости и проблемах с координацией.

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