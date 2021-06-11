Сборная Украины по футболу, которая на время группового турнира Евро-2020 базируется в румынском Бухаресте, провела тренировку на стадионе клуба "Волунтари" в одноименном городе.

Фоторепортаж о подготовке спортсменов опубликовала Украинская ассоциация футбола.

Тренировка состоялась утром перед сегодняшним вылетом команды в Амстердам на стартовый поединок Евро-2020. Там наша сборная сыграет против Нидерландов. Матч состоится 13 июня в 22:00.

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Ранее "Страна" публиковала фотографии прибытия сборной Украины из Харькова в Бухарест.

В связи с началом чемпионата Евро-2020 мы также рассказывали, что нужно знать о чемпионате, который ждут в Европе и не только миллионы болельщиков. В материале говорится о том, когда играет Украина.