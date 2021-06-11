Власти Беларуси заявили, что исключение телеканала Беларусь-24 из списка каналов, разрешенных для ретрансляции в Украине, является недружественным жестом.

Об этом заявили в пресс-службе Мининформации республики.

"Данное решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует извращенное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением развернутой там кампании по зачистке информационного поля Украины от неугодных СМИ", - сказано в комментарии ведомства.

Кроме того, Мининформа назвал этот шаг "очередным безосновательным недружественным жестом украинских властей в отношении медиа страны". В ведомстве также заявили о "многочисленных фактах цензуры, давления и расправы над оппозиционными медиа", которые якобы стали "обыденным явлением" в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацсовет по ТВ запретил ретрансляцию в стране телеканала Беларусь-24. В ведомстве пояснили, что на нам показывали запрещенные для демонстрации на территории Украины передачи и фильмы с участием актеров, внесенных Минкультуры в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Как сообщалось, в феврале президент Зеленский ввёл решение СНБО о введении персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака. В том числе речь идёт и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов (112, NewsOne, ZIK).