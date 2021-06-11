Правоохранители задержали двух киевлян, незаконно торговавших анаболиками через Телеграм-канал. Им объявили о подозрении в незаконном хранении с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 321 УК Украины).

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Как установило досудебное расследование, двое жителей Киева 25 лет и 31 года с помощью мессенджера Телеграм незаконно продавали сильнодействующие лекарственные средства, оборот которых запрещен. Злоумышленники торговали анаболическими препаратами, которые обычно используют спортсмены для улучшения физических показателей. Оплату от покупателей они получали на банковские карты и электронные кошельки, а посылки отправляли через логистическую компанию-перевозчика.

10 июня в Киеве прошли обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли сильнодействующие лекарственные средства в особо крупных размерах в виде таблеток и флаконов в общем количестве 6500 единиц, а также компьютерную технику, мобильный телефон, сим-карты, документацию и банковские карты.





В тот же день мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность подозреваемых к другим эпизодам сбыта сильнодействующих средств на территории Харькова и других областей.



Санкция предъявленной подозреваемым статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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