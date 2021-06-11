Сегодня Государственная фискальная служба провела обыски в НАК "Нафтогаз" по уголовному делу по факту уклонения должностных лиц "Нафтогаза" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн. Однако, по данным "Страны", это не единственное расследование, которые сейчас идет по "Нафтогазу".

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

По словам нашего источника, есть еще несколько дел. И по всем ним фигурантом является экс-глава НАК Андрей Коболев.

"Не исключено, что ему будет выдвинуто подозрение. Дела связаны с событиями прошлых лет. По ним ещё тогда были вопросы, но Коболев их закрывал", - говорит источник "Страны" в правоохранительных органах.

Напомним, сегодня ГФС сообщила обысках в офисе АО НАК "Нафтогаз Украины". Следственные действия проводят в рамках досудебного расследование в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц "Нафтогаза" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

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