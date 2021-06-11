Чаще всего развивается туберкулез органов дыхания. Фото: pixabay.com

В мае 2021 года в Украине зарегистрировано 1321 случай туберкулеза. Такие данные приводит Центр общественного здоровья при Минздраве.

Большинство из выявленных в последнем месяце весны случаев туберкулеза - это новые заболевшие. 

  • 1036 новых случаев заболевания
  • 284 пациентов с рецидивом
  • 23 пациента, которые восстановили лечения после перерыва
  • 64 пациента, которые начали повторное лечение после неудачного
  • 15 других случаев
  • 1 пациент с неизвестной историей предыдущего лечения

Всего в мае 2021 от туберкулеза лечились 12 603 человека.

Медики напоминают, что туберкулез - это инфекционное бактериальное заболевание, вызванное микобактерией туберкулеза. Человек за всю жизнь неоднократно сталкивается с туберкулезом и даже не знает об этом. Болезнь может поражать любые органы и системы организма, кроме волос и ногтей, но чаще всего развивается туберкулез органов дыхания (легких и бронхиального дерева).

Симптомы легочного туберкулеза:

  • длительный кашель
  • одышка при незначительной физической нагрузке
  • субфебрильная температура (37.2-38.0 ° C)
  • повышенная потливость
  • общая утомляемость

"При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов вы можете пройти онлайн-тест и обратиться к своему семейному врачу. В него можно получить направление уже на молекулярное исследование по выявлению туберкулеза. В случае дополнительной необходимости врач направит на флюорографию, КТ, УЗИ, МРТ", - говорится в сообщении.


сколько украинцев заболели туберкулезом в мае 2021 годасколько украинцев заболели туберкулезом в мае 2021 года

Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ объяснили украинцам, сколько здоровых людей может заразить один больной туберкулезом.

Также мы сообщали, что медики предупредили украинцев о возможности бессимптомного туберкулеза и назвали его главные признаки.

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