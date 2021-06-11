В мае 2021 года в Украине зарегистрировано 1321 случай туберкулеза. Такие данные приводит Центр общественного здоровья при Минздраве.

Большинство из выявленных в последнем месяце весны случаев туберкулеза - это новые заболевшие.

1036 новых случаев заболевания

284 пациентов с рецидивом

23 пациента, которые восстановили лечения после перерыва

64 пациента, которые начали повторное лечение после неудачного

15 других случаев

1 пациент с неизвестной историей предыдущего лечения

Всего в мае 2021 от туберкулеза лечились 12 603 человека.

Медики напоминают, что туберкулез - это инфекционное бактериальное заболевание, вызванное микобактерией туберкулеза. Человек за всю жизнь неоднократно сталкивается с туберкулезом и даже не знает об этом. Болезнь может поражать любые органы и системы организма, кроме волос и ногтей, но чаще всего развивается туберкулез органов дыхания (легких и бронхиального дерева).

Симптомы легочного туберкулеза:

длительный кашель

одышка при незначительной физической нагрузке

субфебрильная температура (37.2-38.0 ° C)

повышенная потливость

общая утомляемость

"При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов вы можете пройти онлайн-тест и обратиться к своему семейному врачу. В него можно получить направление уже на молекулярное исследование по выявлению туберкулеза. В случае дополнительной необходимости врач направит на флюорографию, КТ, УЗИ, МРТ", - говорится в сообщении.





Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ объяснили украинцам, сколько здоровых людей может заразить один больной туберкулезом.

Также мы сообщали, что медики предупредили украинцев о возможности бессимптомного туберкулеза и назвали его главные признаки.