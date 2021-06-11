В Италии завершились переговоры президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко с УЕФА. Как уверяет Павелко, стороны смогли прийти к компромиссу.

Об этом глава УАФ сообщил в своем Фейсбуке.

По его словам, переговоры о новом дизайне формы "были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик". Их итогом стали следующие решения:

На миллионных тиражах уже изготовленной формы сохраняются лозунги "Слава Украине" и "Героям слава!", а также изображение карты Украины. Все желающие смогут приобрести экипировку национальной сборной Украины в представленном дизайне.

УАФ доказала, что "Слава Украине!", "Героям слава!", большой герб сборной на карте Украины - официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.

На период проведения матчей турнира Евро-2020 с ранее утвержденным дизайном формы на внутренней стороне футболок будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ Украины.

Павелко заявил, что УАФ работает над изготовлением новой атрибутики с утвержденными сегодня исполкомом УАФ футбольными символами Украины. Она будет использоваться представителями УАФ и национальными сборными на мероприятиях с их участием. В частности, на всех мероприятиях Евро-2020 украинская делегация будет со значками с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами "Слава Украине!", "Героям слава!".

Напомним, накануне Евро-2020 УЕФА утвердил новую форму сборной Украины к Евро-2020 с лозунгом "Героям слава!". Однако через три дня потребовал убрать его с одежды, посчитав политическим и имеющим милитаристское значение.

После этого Павелко срочно вылетел в Рим, чтобы переубедить европейских спортивных чиновников. А пока исполкому УАФ предложил утвердить спорный лозунг в качестве футбольного символа Украины, за что орган и проголосовал единогласно 11 июня.