Минздрав рекомендует во время коронавирусного карантина организовывать прием в детские лагеря только проживающих в пределах региона, где находится учреждение. Постановление главного государственного санитарного врача от 8 июня об утверждении противоэпидемических мер в детских заведениях оздоровления и отдыха на период карантина в связи с Covid-19 обнародовано на сайте Минздрава.

Также в лагеря будут принимать детей, прошедших медицинский осмотр и при наличии справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, выданной не позднее чем за три дня до заезда. Не будут допускаться дети с температурой свыше 37,2° С или признаками респираторных заболеваний.

На период карантина запрещается:

использование многократных (тканевых) полотенец после мытья рук;

использование мягких (мягконабивных) игрушек;

проведение родительских дней (посещение ребенка);

проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и мероприятий с участием приглашенных лиц.

При этом рекомендуется максимально ограничить количество детей в отрядах, ограничить занятия и игры, требующие использования детьми многократного дополнительного инвентаря, проводить дополнительные игры и упражнения, которые бы доносили детям важность индивидуальных мер профилактики, ограничить занятия и игры, предусматривающие непосредственный физический контакт между детьми и персоналом.

Размещение в комнатах корпусов осуществляется из расчета не менее 5 кв. м на одного ребенка с обеспечением дистанции между спальными местами.

Транспортировка детей в лагерь может осуществляться организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом при соблюдении противоэпидемических мер.

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