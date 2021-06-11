В Минздраве рассказали, как правильно организовать работу с пациентами в пункте прививки, чтобы гарантировать безопасность медиков и тех, кому вкалывают вакцину.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Организация работы пункта прививок:

Каждый пациент, который хочет вакцинироваться против COVID-19, должен быть принят вовремя. Для этого следует заранее составить график приема и пригласить пациента, четко указав время и дату его вакцина.

Следует четко определить зоны ожидания, первичного скрининга, медицинского осмотра, проведения вакцинации, медицинского надзора после вакцинации в пункте прививки.

Следует напоминать пациентам о мерах профилактики распространения COVID-19 с помощью информационных плакатов.

Приглашая пациента по телефону следует провести первичный скрининг общего состояния пациента, наличия симптомов острого респираторного заболевания и противопоказаний для вакцинации.

Маршрут в помещениях пункта прививок должен быть отмечен соответствующими

пометками или разметкой на полу.

Перед прививкой:

Принимая пациента перед вакцинацией, следует провести скрининг на наличие симптомов COVID-19 и противопоказаний к прививке имеющейся вакциной против COVID-19.

Вымойте руки с мылом.

Проверьте даты изготовление и конечный срок годности вакцины, растворителя и расходных медицинских изделий (игла, шприц, салфетки пропитаны спиртом).

Пациент, который письменно отказался от первичного скрининга и медицинского осмотра, а также не дал информированное согласие, не может быть допущен до получения вакцины.

При необходимости - разморозьте и разведите вакцину соответственно с инструкциями производителем.

Во время прививки:

Вакцину следует вводить соответственно к рекомендациям производителя, приведенным в инструкции.

Следует четко определить участок кожи, куда будет вводиться вакцина. Пациент должен снять одежду, имеющую длинные и плотные рукава.

После проведения прививки медицинские работники должны присматривать за пациентом не менее 30 минут.

Если вакцину нужно вводить внутримышечно, то инъекцию стоит делать в дельтовидную мышцу. В случае противопоказаний введения вакцины в эту участок, можно делать инъекцию в боковую мышцу бедра.

Не рекомендуется использовать медицинские перчатки, ведь они не заменяют необходимости гигиенической обработки рук. Медицинские перчатки запрещено обрабатывать дезинфектантами, в том числе спиртосодержащими антисептиками.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском центре вакцинации от коронавируса в МВЦ меняют алгоритм записи на прививку.

Также мы писали, что в МОЗ объяснили, нужно ли взрослым украинцам делать прививки от дифтерии и столбняка.