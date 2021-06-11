В МОЗ рассказали, как организовать безопасную работу пункта вакцинации и кого не допустят до прививки
В Минздраве рассказали, как правильно организовать работу с пациентами в пункте прививки, чтобы гарантировать безопасность медиков и тех, кому вкалывают вакцину.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
Организация работы пункта прививок:
- Каждый пациент, который хочет вакцинироваться против COVID-19, должен быть принят вовремя. Для этого следует заранее составить график приема и пригласить пациента, четко указав время и дату его вакцина.
- Следует четко определить зоны ожидания, первичного скрининга, медицинского осмотра, проведения вакцинации, медицинского надзора после вакцинации в пункте прививки.
- Следует напоминать пациентам о мерах профилактики распространения COVID-19 с помощью информационных плакатов.
- Приглашая пациента по телефону следует провести первичный скрининг общего состояния пациента, наличия симптомов острого респираторного заболевания и противопоказаний для вакцинации.
- Маршрут в помещениях пункта прививок должен быть отмечен соответствующими
пометками или разметкой на полу.
Перед прививкой:
- Принимая пациента перед вакцинацией, следует провести скрининг на наличие симптомов COVID-19 и противопоказаний к прививке имеющейся вакциной против COVID-19.
- Вымойте руки с мылом.
- Проверьте даты изготовление и конечный срок годности вакцины, растворителя и расходных медицинских изделий (игла, шприц, салфетки пропитаны спиртом).
- Пациент, который письменно отказался от первичного скрининга и медицинского осмотра, а также не дал информированное согласие, не может быть допущен до получения вакцины.
- При необходимости - разморозьте и разведите вакцину соответственно с инструкциями производителем.
Во время прививки:
- Вакцину следует вводить соответственно к рекомендациям производителя, приведенным в инструкции.
- Следует четко определить участок кожи, куда будет вводиться вакцина. Пациент должен снять одежду, имеющую длинные и плотные рукава.
- После проведения прививки медицинские работники должны присматривать за пациентом не менее 30 минут.
- Если вакцину нужно вводить внутримышечно, то инъекцию стоит делать в дельтовидную мышцу. В случае противопоказаний введения вакцины в эту участок, можно делать инъекцию в боковую мышцу бедра.
- Не рекомендуется использовать медицинские перчатки, ведь они не заменяют необходимости гигиенической обработки рук. Медицинские перчатки запрещено обрабатывать дезинфектантами, в том числе спиртосодержащими антисептиками.
Напомним, ранее сообщалось, что в киевском центре вакцинации от коронавируса в МВЦ меняют алгоритм записи на прививку.
Также мы писали, что в МОЗ объяснили, нужно ли взрослым украинцам делать прививки от дифтерии и столбняка.