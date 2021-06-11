Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Королевства Дания Метте Фредериксен ситуацию на Донбассе, евроатлантические стремления Украины и поставки вакцины от Covid-19. Об этом шла речь во время телефонного разговора в пятницу, 11 июня, сообщает Офис президента.

Накануне саммита НАТО, который пройдет 14 июня без участия Украины, Зеленский сообщил главе правительства Дании о высоком уровне угрозы на Донбассе, поскольку сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения от украинских границ.

Зеленский поблагодарил Данию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также акцентировал внимание на важности сохранения международного давления на Россию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Собеседники обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.

По словам Метте Фредериксен, Дания готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины против Covid-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Украины подтвердил приглашение премьер-министру Дании посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что генсек НАТО рассказал об общении с Зеленским по телефону перед саммитом Альянса.

Также мы сообщали, что Зеленский поговорил со Столтенбергом перед саммитом НАТО, который пройдет без Украины.