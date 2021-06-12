Офис генпрокурора завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении восьми бывших высокопоставленных чиновников Крыма, которые обвиняются в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ.

Экс-депутат Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем "глава Совета Министров Республики Крым", Экс-глава Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем "председатель Государственного Совета Республики Крым", Бывший прокурор Генпрокуратуры Украины, в дальнейшем "прокурор" так называемой "Республики Крым", Мэр Севастополя, Экс-руководитель отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в Крыму, в дальнейшем "министр внутренних" дел так называемой "Республики Крым", Начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем "начальник" пограничной службы так называемой "Республики Крым", Бывший депутат Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем "первый заместитель председателя Совета Министров" так называемой "Республики Крым", Бывший начальник управления СБУ в Севастополе, в дальнейшем "начальник" так называемого "ФСБ по Республике Крым".

"Во время досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова", - говорится в сообщении.

Материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

По информации агентства "Интерфакс-Украина" расследование завершено в отношении Сергея Аксёнова, Владимира Константинова, Натальи Поклонской, Юрия Дойникова, Сергея Абисова, Виктора Мельниченко, Рустама Темиргалиева и Петра Зимы.

Напомним, ранее мы писали, что экс-чиновника АП и СНБО времен Порошенко подозревают в госзимене и сливе информации чужим спецслужбам.

Также сообщалось, что в России военнослужащую осудили за "госизмену в пользу Украины". Дело рассматривали в закрытом режиме.