В "ЛНР" заявили, что в пятницу, 11 июня, диверсионная группа отдельного центра ВСУ специальных операций "Запад" напала на наблюдательный пост "Народной милиции" в районе населенного пункта Голубовское и убила пятерых "ополченцев".

Об этом сообщает Телеграм-канал "Народной милиции ЛНР" со ссылкой на ее экстренное заявление ее официального представителя.

"11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе н.п. Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев. Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий. Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста", - говорится в записи канала.

Представитель "милиции" добавил, что в ее рядах служат бывшие шахтеры, врачи, комбайнеры.

"Никто из погибших до начала гражданской войны на Донбассе не являлся кадровым военным. Все они были вынуждены взяться за оружие для защиты своих семей от украинских националистов, устроивших на Украине государственный переворот. В результате этого хладнокровного убийства без отцов остались четверо детей", - заявил спикер "милиции".

В "ЛНР" обвинили Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в регионе и связали действия ВСУ с посещением 8-9 июня президентом Украины Зеленским зоны вооруженного конфликта, где он заявил о готовности ВСУ к разрешению конфликта на Донбассе силовым путем.

Телеграм-канал "Политика Страны" связал происходящее с приближающейся встречей президентов США и России.

"Напряженная обстановка ближе к встрече Байдена с Путиным создаётся на Донбассе", - заметил канал.

Между тем в рядах ВСУ тоже есть потери. В пятницу под обстрелом на Донбассе погиб украинский военный.

Как ранее писала "Страна", Байден и Путин намерены в Женеве кроме прочего обсудить и украинский вопрос.