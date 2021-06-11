Лариса Ницой написала о футболистах. Фото: facebook.com/nitsoi.larysa

Украинская детская писательницы Лариса Ницой раскритиковала Украинскую сборную по футболу за то, что они не включили в свой плейлист ни одной украинской песни, а также захотела, чтобы они полностью исключили из своего обихода русский язык.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Это просто трэш какой-то. Сначала Сборная Украины по футболу публикует плейлист с русскими песнями. Тогда говорит, что это не их плейлист - и публикует новый, уже их, куда не вошла ни одна украинская песня. Украинские футболисты демонстрируют публично свою московитисть - а тогда возмущаются, что московиты им указывают на форму...Вы действуете как конченые московиты. Поэтому не удивляйтесь, что Московия запрещает вам форму. Вы их подданные. Вы их - со всеми потрохами, то есть, мозгами", - написала Ницой.

В то же время, писательница похвалила украинских футбольных болельщиков с лозунгом "Слава Украине" на сайте УЕФА. Также она рассказала, откуда произошла эта фраза и выдвинула свою версию, почему "московия" против этого высказывания.

"Вы, защищаете "Слава Украине" и одновременно слушаете русскоязычные песни, смотрите русскоязычные ютуб, сериалы, фильмы.. вы подписываете себя в соцсетях московским языком..Вы, защищая "Слава Украине", являетесь одновременно распространителями московской экспансии в Украину. Не видите вы некоторую нестыковку в этом?" - вопрошает Ницой.

По мнению писательницы, у все в Украине есть посттравматическое расстройство и его можно преодолеть двумя путями: освобождать свое пространство от всего, что есть на русском языке, не писать на нем и не слушать музыку. И делать все тоже самое, но уже на государственном уровне. 

Лариса Ницой критикует украинских футболистов. Скриншот из фейсбука писательницы

Лариса Ницой критикует украинских футболистов. Скриншот из фейсбука писательницы

Напомним, новый дизайн формы сборной Украины по футболу был представлен 6 июня. На нем было написано:"Слава Украине! Героям слава!". УЕФА потребовала убрать вторую часть слогана.

Также сообщалось, что лозунг "Героям слава!" признали официальным футбольным символом Украины.

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