Украинская детская писательницы Лариса Ницой раскритиковала Украинскую сборную по футболу за то, что они не включили в свой плейлист ни одной украинской песни, а также захотела, чтобы они полностью исключили из своего обихода русский язык.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Это просто трэш какой-то. Сначала Сборная Украины по футболу публикует плейлист с русскими песнями. Тогда говорит, что это не их плейлист - и публикует новый, уже их, куда не вошла ни одна украинская песня. Украинские футболисты демонстрируют публично свою московитисть - а тогда возмущаются, что московиты им указывают на форму...Вы действуете как конченые московиты. Поэтому не удивляйтесь, что Московия запрещает вам форму. Вы их подданные. Вы их - со всеми потрохами, то есть, мозгами", - написала Ницой.

В то же время, писательница похвалила украинских футбольных болельщиков с лозунгом "Слава Украине" на сайте УЕФА. Также она рассказала, откуда произошла эта фраза и выдвинула свою версию, почему "московия" против этого высказывания.

"Вы, защищаете "Слава Украине" и одновременно слушаете русскоязычные песни, смотрите русскоязычные ютуб, сериалы, фильмы.. вы подписываете себя в соцсетях московским языком..Вы, защищая "Слава Украине", являетесь одновременно распространителями московской экспансии в Украину. Не видите вы некоторую нестыковку в этом?" - вопрошает Ницой.

По мнению писательницы, у все в Украине есть посттравматическое расстройство и его можно преодолеть двумя путями: освобождать свое пространство от всего, что есть на русском языке, не писать на нем и не слушать музыку. И делать все тоже самое, но уже на государственном уровне.

Напомним, новый дизайн формы сборной Украины по футболу был представлен 6 июня. На нем было написано:"Слава Украине! Героям слава!". УЕФА потребовала убрать вторую часть слогана.

Также сообщалось, что лозунг "Героям слава!" признали официальным футбольным символом Украины.