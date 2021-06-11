32-летний житель Нью-Йорка Джоди Смит, которого мучали мысли о собственной смерти решился на удаление правой части мозга, отвечающей за страх. Об этом пишет VICE.

Страх преследовал страдающего эпилепсией Джоди Смита большую часть его жизни: он рано потерял отца и брата, и это давило на него каждый день. Осознание неизбежной гибели поглощало его мысли и вызывало сильную тревогу.

В возрасте 26 лет у него обнаружили эпилепсию, а также начались ежедневные кратковременные панические атаки.

После двух лет мучений пациента лечащий врач убедился, что медикаментозное лечение не помогает и рекомендовал хирургическое вмешательство.

Операция была двухэтапной. Сначала врачи имплантировали зонды глубоко в мозг, а затем потратили неделю, пытаясь вызвать приступ, чтобы найти ту часть, которая вызвала проблему.

В течение этого времени Джоди намеренно изводил себя: лишал сна, слушая Skrillex на полную громкость. В какой-то момент врачи даже прописали ему пиво, чтобы попытаться сдвинуть дело с мертвой точки.

Через семь дней хирурги решили нацелиться на височную долю. Они удалили правое миндалевидное тело и соединенный с ним правый гиппокамп.

Всего через три дня после операции Джоди покинул больницу и сразу же заметил, что в нем что-то изменилось. У него появились некоторые проблемы с памятью, но "ушел страх". Парня больше не преследовал тот факт, что он в конце концов погибнет.

Но потребовался год, чтобы он понял, насколько серьезные изменения произошли. Как-то на прогулке

он едва не стал жертвой грабителей, но он даже не почувствовал опасности и прошел сквозь группу злоумышленников, растолкав их плечом. Те так опешили от такой смелости, что даже не стали его преследовать.

Следующим событием, которое показало Джоди, что врачи отключили в нём чувство страха, был укус паука. Парень даже не сбросил с себя членистоногое, а просто рассматривал его и прикидывал, что с ним может произойти дальше.

Вскоре Джоди начал экспериментировать со своей новообретенной способностью, проверяя пределы своей храбрости. Он часто ходил в горы и раньше, но теперь не боялся подходить к самому краю скал. И даже когда он начинал съезжать вниз, ощущение страха не появлялось. Он ничего не чувствовал.

Доктор Санне ван Рой, доцент психиатрии и поведенческих наук в Университете Эмори США, изучает работу миндалевидного тела в течение многих лет, и то, что произошло с Джоди Смитом, её не удивило.

"Правое миндалевидное тело необходимо для обработки стимулов, вызывающих страх, а левое отвечает за радость. Удаление одной из них может повлиять на этот процесс и привести к тому, что при поступлении информации об опасности, либо о чем-то приятном, эта информация не будет перерабатываться в конечную эмоцию", - рассказала доктор Санне ван Рой.

Но несмотря на то, что кому-то отсутствие страха может показаться преимуществом, она отмечает, что множество наших базовых инстинктов основано именно на нем. И, соответственно, он полезен для человека, ведь раз за разом попросту спасает ему жизнь.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине провели успешные операции по трансплантации трех органов от одного донора.

Также мы сообщали, что в России кардиохирурги делали операцию в горящей больнице.